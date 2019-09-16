Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам за акцию 3 августа. После его задержания росгвардеец пожаловался на вывих

Евгений Одиноков / Sputnik / Scanpix / LETA

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа. Прокурор просила дать Устинову шесть лет.

Потерпевший по делу — сержант Росгвардии Александр Лягин (к началу суда уже старший сержант). В суде он настаивал, что Устинова начали задерживать на Пушкинской площади, так как тот активно участвовал в акции. «Стоял с телефоном в руке, да, но он выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти. Был активным участником», — приводит слова Лягина «Медиазона». На видео задержания все происходит в полной тишине, Устинов ничего не выкрикивает.

Задержание Павла Устинова Oleg Kozlovsky

По словам Устинова, он не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь пришел на деловую встречу. Корреспондент «Дождя» Василий Полонский рассказал в суде, что видел как Устинов стоял у метро и смотрел в телефон, но не выкрикивал лозунги, как утверждают в полиции.

Видео, снятое Полонским Телеканал Дождь

Во время задержания Устинов, как утверждал росгвардеец Лягин, попытался освободиться от захвата. «Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил», — добавил Лягин. В больнице ему поставили диагноз «закрытый вывих левого плечевого сустава».

Момент задержания Устинова Телеканал Сталинград

Сам Устинов пояснил, что, когда его начали задерживать, он отшатнулся назад, в обеих руках у него были телефон и наушник. «Умысла у меня применять силу или противодействовать у меня не было. Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: „Я в митинге не участвую“», — рассказал подсудимый. Судья Криворучко отказался приобщать видеозаписи задержания, предоставленные защитой, так как, по мнению прокуратуры, этот момент достаточно хорошо виден на записи обвинения.

Показания росгвардейцев судья посчитал достаточными доказательствами вины Устинова. К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.

Поручиться за Устинова в суд приехал актер Константин Райкин, который также записал видеообращение в его поддержку.

Видеообращение Константина Райкина по поводу ситуации с Павлом Устиновым Театр Сатирикон

Михаил Зеленский, Кристина Сафонова