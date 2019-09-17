Российские актеры устроили флешмоб в поддержку Павла Устинова, осужденного по «московскому делу» Также в его поддержку выступили Максим Галкин и Тина Канделаки (Материал обновляется)

Российские актеры устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима.

24-летний Устинов — начинающий актер, бывший студент Высшей школы сценических искусств. 3 августа его задержали на акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы и обвинили в нападении на бойца Росгвардии. На многочисленных видео задержания видно, как Устинова избивают, хотя он не оказывает никакого сопротивления полиции. После один из бойцов, задержавших Устинова, пожаловался на вывих плеча.

Флешмоб запустил вечером 16 сентября в инстаграме Александр Паль, назвавший приговор Устинову «произволом и самосудом», на который актерское сообщество должно обратить внимание властей. Вскоре на его призыв стали откликаться другие актеры. Их сообщения появляются под хештегом #свободупавлуустинову.

«У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился [на его защиту]. Мне кажется, мы тоже так можем», — заявил в своем обращении Никита Ефремов.

Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус и Ирина Горбачева опубликовали в своих инстаграмах фото «Я/Мы Павел Устинов». «Я против этого приговора! Я против таких „судей“ Я против такой власти! Свободу Павлу Устинову!», — написала Горбачева.

Актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин в своем обращении в поддержку Павла Устинова призвал также «не сотрудничать с кинокомпаниями и режиссерами, которые предлагают актерам откровенно пропагандистские проекты», и не играть в «театрах, которые выдаются режиссерам только потому, что они высказывают лояльность власти».

«Тот парень, у которого вывих плеча, неужели ты сможешь спокойно спать, зная, что ни за что сидит человек? Совесть еще осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста!», — написала актриса Юлия Пересильд.

«Молчать стало невыносимо. Невиновного человека нельзя сажать в тюрьму», — заявила актриса Юлия Снигирь.

Кроме того, большое обращение по поводу дела Павла Устинова записал в инстаграме телеведущий Максим Галкин. В поддержку актера выступил поп-певец Сергей Лазарев и телеведущая Тина Канделаки.

Четыре московских театра — МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» — завершили в понедельник свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова, пишет «Коммерсант». «Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!» — призвал коллег режиссер Александр Молочников.

Ранее в поддержку Устинова также выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов.