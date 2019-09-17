«У нас не каменный век и не инквизиция». Влад Топалов объяснил Сергею Лазареву, почему он не согласен с кампанией поддержки по «московскому делу»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После начинающему актеру Павлу Устинову по в российских соцсетях началась кампания в его поддержку. Актеры назвали дело «произволом» и указали, что на записи задержания Устинова нет сопротивления росгвардейцам, за которое того приговорили. Одним из тех, кто выступил в защиту Устинова, стал певец Сергей Лазарев (он раньше уже высказывался против полицейского произвола — после того, как Дарью Сосновскую ударили в живот при задержании).

В комментарии к Лазареву пришел его бывший коллега по дуэту Smash!! Влад Топалов. «Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает», — процитировал Топалов героя «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова. Вот как он объяснил, почему не согласен с волной поддержки Павлу Устинову (орфография сохранена с незначительными правками):

«Ну, у нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года. Не укладывается в голове. Если честно, не согласен со всей этой волной: а он воооообщеее не виноват, а вон какое наказание… Добавлю. Я считаю, что часто приговор в нашей стране не всегда сопоставим с проступком, да. Но чтобы НЕВИННЫЕ были в зале суда — не согласен».

Михаил Зеленский