Народный артист России, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что уверен в невиновности актера Павла Устинова, который получил три с половиной года колонии по делу о нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа. Слова Райкина цитирует «Коммерсант FM».

Устинов — бывший студент Высшей школы сценических искусств, в которой Райкин является художественным руководителем.

«Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то три с половиной года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой…», — заявил Райкин.

Сергей Шенталинский, художественный руководитель курса, на котором учился Устинов, заявил «Новой газете» о начале сбора подписей в его поддержку.

Павлу Устинову вынесли приговор 16 сентября. По версии потерпевшего сотрудника Росгвардии, Устинова задержали на Пушкинской площади как активного участника акции, он оказал сопротивление.

Сам актер настаивал, что пришел на площадь для деловой встречи и не сопротивлялся росгвардейцам. Задержание Устинова попало на несколько видео; на них актер ничего не кричит.

Райкин ранее записал видеообращение в поддержку Устинова и поручился за него в суде.

Дело Павла Устинова Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам за акцию 3 августа. После его задержания росгвардеец пожаловался на вывих