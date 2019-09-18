В Москве актеры устроили одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова

В Москве с 11:00 началась серия одиночных пикетов в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по делу о нападении на росгвардейца во время акции протеста 3 августа.

Акция проходит возле администрации президента. В ней участвуют известные актеры и режиссеры. В частности, первым на пикет вышел актер Александр Паль, ранее запустивший флешмоб в поддержку Устинова.

В руках Паль держал плакат «Свободу Павлу Устинову». Следом за актером на пикет вышли режиссер Александр Молочников и актер Никита Кукушкин.

Пикеты в поддержку Павла Устинова. Москва. 18.09.2016. Прямая трансляция МБХ медиа

По версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги на акции протеста 3 августа, а при задержании сопротивлялся и вывихнул плечо росгвардейцу. Устинов не признал вину. Суд отказался приобщить к делу две видеозаписи задержания, на которых видно, что он ничего не кричал.

В защиту Устинова выступили актеры, музыканты и телеведущие, а также глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Пересмотреть приговор актеру попросили главные редакторы «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя». Петицию с аналогичным требованием подписали более 70 тысяч человек.