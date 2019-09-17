Кремль отказался реагировать на приговор Павлу Устинову, за которого вступились десятки актеров. Расшифровка

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: В деле Ивана Голунова следователи были однозначны в своей позиции — ему предъявили обвинение по 228-й статье, его отправили под домашний арест, прокуратура передала дело в главное следственное управление. И только общественный резонанс, консолидация журналистского сообщества, которую мы видели, позволили прекратить преследование. А Владимир Путин назвал дело произволом. Примечательно, что мы до сих пор не знаем, чьи это были наркотики.

А вчера суд вынес приговор актеру Павлу Устинову за применение насилия к омоновцу. Сейчас мы все посмотрели видео задержания Павла Устинова, который осужден на 3,5 года. На видео задержания, которое отказался смотреть судья, видно, что актер не оказывает сопротивления и просто стоит с телефоном. В защиту Устинова актеры запустили флешмоб.

Как считают в Кремле, нужно ли общественности выходить на митинги по каждому делу? Каково мнение Кремля, мы должны верить своим глазам или правоохранительной системе? Что посоветует нам здесь Кремль?

Дмитрий Песков: Я еще раз повторяю, что мы не считаем возможным комментировать решения суда и действия того или иного судьи. Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует предусмотренное законом право обжалования, апелляции. Оно может быть задействовано. Чего-то другого я сказать не могу и не буду говорить.

«Коммерсант FM»: Как считают в Кремле, на каждое дело, которое вызывает общественный резонанс, должен лично реагировать президент?

Песков: Президент, безусловно, в курсе. Безусловно, он получает информацию по всему. Но президент также не может ни реагировать, ни влиять на решение суда. Это невозможно.

«Эхо Москвы»: Суд отказался смотреть это видео. Это видео есть в доступе. Президент это видео смотрел или тоже не хочет?

Песков: Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента — разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Еще раз повторяю: есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта.

«Эхо Москвы»: Но есть еще и защита прав граждан, гарантом которых является президент. Неужели ему неинтересно посмотреть, как это происходит?

Песков: Полагаю, что я сказал все, что хотел сказать по этой теме.

«Медуза»: Вы уже сказали по поводу суда, хочу уточнить по поводу следствия. Поскольку президент непосредственно контролирует…

Песков: Вы имеете в виду Следственный комитет и Голунова?

«Медуза»: Не совсем, но если вы по поводу этого скажете, то тоже будет интересно.

Песков: По поводу этого я могу сказать только, что, действительно, в СК ведется служебная проверка. Пока результатов нет.

«Медуза»: Тогда по поводу тоже действий следователей. Вчера в Воронеже умерла в возрасте 79 лет Валентина Тараканова. Женщине стало плохо после того, как в прошлый четверг к ней нагрянули с обыском по делу Фонда борьбы с коррупцией. Дело в том, что она бабушка юриста воронежского штаба Алексея Навального. Хотя дело было возбуждено по экономической статье об отмывании денег, все обыски были показательно жесткими — одновременно более чем по ста адресам по всей России. В Кремле считают оправданными такие действия следствия, когда бесцеремонно рано утром приходит домой к родственникам активистов, зная, что сами активисты там не проживают, а просто формально прописаны?

Песков: Я не считаю возможным комментировать обстоятельства следственных действий, потому что: а) мы не знаем никаких деталей; б) это не наша опять же прерогатива — заниматься следственными действиями. Постановку вопроса о формальном признаке, что все знали, что они там не проживают и так далее, считаю неуместной. Прописка есть прописка, это действующая система в нашей стране. Опять же не зная деталей, не могу ничего сказать — оправданно или неоправданно. К сожалению, не знаю, с чем была связана смерть упомянутой вами бабушки. Наверное, это скорее прерогатива медиков здесь давать какие-то заключения.

«Медуза»: Если помните, предшественник Владимира Путина на посту президента Дмитрий Медведев нелестно, так скажем, отзывался о действиях следователей, которые приходят рано утром, вламываются в квартиру, всех поднимают на ноги. Какая позиция Кремля сейчас по поводу ночных и ранних утренних обысков в жесткой манере, «маски-шоу»?

Песков: Все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом. Если эти действия идут в нарушение закона, у граждан есть права по опротестованию этих действий.

«Эхо Москвы»: Вы сказали о деле Голунова. Помните по поводу действий сотрудников полиции, когда оставили одного дома ребенка [спецкора «Новой газеты»] Ильи Азара, когда его задержали? Когда девушку ударили?

Песков: Пока у меня нет информации.

«Эхо Москвы»: Президенту не докладывают об этом? Просто сотрудники полиции, которые это делают, они же ведь учтены все, известны их имена — по крайней мере, [известны] министерству внутренних дел.

Песков: А почему вы не обращаетесь в МВД? Наверное, вам нужно адресовать вопрос МВД для начала.

«Эхо Москвы»: Скорее интересует, насколько президент удовлетворен тем, что ему докладывают или не докладывают. Наказывают или не наказывают. Потому что он назначает профильного министра и руководителя СК.

Песков: Понятно. Не считаю уместным этот вопрос.

Михаил Зеленский