В Воронеже от инфаркта умерла бабушка юриста штаба Навального. Недавно у нее прошел обыск по делу ФБК

Бабушка юриста штаба Алексея Навального в Воронеже Валентина Тараканова умерла в возрасте 79 лет. Причиной ее смерти стал инфаркт, сообщил в твиттере основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный рассказал, что несколько дней назад у Таракановой прошел обыск в рамках расследования об отмывании денег в ФБК.

После обыска женщина попала в больницу сообщил «7×7» юрист штаба Навального в Воронеже Данил Новиков. Последний день она провела в реанимации.

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