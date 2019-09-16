В Воронеже от инфаркта умерла бабушка юриста штаба Навального. Недавно у нее прошел обыск по делу ФБК
Источник: Алексей Навальный
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Бабушка юриста штаба Алексея Навального в Воронеже Валентина Тараканова умерла в возрасте 79 лет. Причиной ее смерти стал инфаркт, сообщил в твиттере основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Навальный рассказал, что несколько дней назад у Таракановой прошел обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в ФБК.
После обыска женщина попала в больницу сообщил «7×7» юрист штаба Навального в Воронеже Данил Новиков. Последний день она провела в реанимации.