Петицию с требованием освободить Павла Устинова подписали более 70 тысяч человек

Более 70 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста.

Петицию на сайте Change.org создал актер Александр Паль. «Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны», — написал он.

Ранее Паль также запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Устинова. На призыв отменить приговор Устинову откликнулись десятки известных актеров, музыкантов, журналистов и общественных деятелей.