Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась за то, что фирма ее мужа работает в России — но отказалась добровольно уйти в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принесла извинения за то, что компания ее мужа после начала войны в Украине продолжила работать в России.
24 августа эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию во время войны в Украине.
В самой компании утверждали, что она лишь выполняет обязательства по уже заключенным договорам с единственным клиентом, который также находится в стадии сворачивания бизнеса в РФ, и не нарушает каких-либо санкций Евросоюза.
Пресса также обратила внимание, что Каллас лично инвестировала в бизнес своего мужа, одолжив его фирме 350 тысяч евро.
После начавшегося скандала Халлик заявил, что продает свою долю в Stark Logistics.
Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это.
Каллас также заявила, что ее муж «продал за цену бутерброда» долю в собственной компании и таким образом «не словами, а действиями взял на себя ответственность».
При этом Каллас сказала, что добровольно уходить в отставку не собирается, предложив оппозиции попытаться организовать ей вотум недоверия.
Кая Каллас после вторжения РФ в Украину последовательно занимала максимально жесткую позицию по отношению к России и выступала за полный разрыв связей с Москвой. Эстония запретила въезд на свою территорию гражданам РФ; в стране также были демонтированы многочисленные советские памятники.