24 августа эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию во время войны в Украине.

В самой компании утверждали, что она лишь выполняет обязательства по уже заключенным договорам с единственным клиентом, который также находится в стадии сворачивания бизнеса в РФ, и не нарушает каких-либо санкций Евросоюза.

Пресса также обратила внимание, что Каллас лично инвестировала в бизнес своего мужа, одолжив его фирме 350 тысяч евро.

После начавшегося скандала Халлик заявил, что продает свою долю в Stark Logistics.