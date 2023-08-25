Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступает за разрыв всех связей с Россией. Но у компании ее мужа нашли там бизнес Главу правительства призывают подать в отставку

Kiur Kaasik / Delfi Meedia / Scanpix / LETA

Президент Эстонии Алар Карис потребовал разъяснений от премьер-министра страны Каи Каллас, а оппозиционные партии призвали ее уйти в отставку после того, как стало известно, что компания ее мужа ведет предпринимательскую деятельность, связанную с Россией.

24 августа эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию во время войны в Украине.

В компании рассказали, что до войны ежемесячно совершали 60-70 перевозок в Россию и обратно, но сейчас у них осталась примерно одна-две перевозки в неделю. Все эти перевозки связаны с единственным клиентом — эстонским предприятием AS Metaprint, одним из крупнейших производителей стальной аэрозольной упаковки в Европе. У компании есть заводы в Эстонии, Нидерландах и России.

Metaprint находится в стадии прекращения своего бизнеса в России, а Stark Logistics лишь выполняет обязательства по уже заключенным с ней договорам и не нарушает каких-либо санкций Евросоюза, утверждали в логистической компании.

При этом, отмечает Delfi, в 2022-2023 годах Stark Logistics заработала на поставках для Metaprint около 1,5 миллиона евро. Из декларации Каи Каллас следует, что она инвестировала в бизнес своего мужа, одолжив его фирме 350 тысяч евро. Что касается Metaprint, из последнего годового отчета ее российского партнера ООО «Аэропром» не создается впечатления, что у компании были планы по закрытию — наоборот, она хотела расширить деятельность, пишет ERR.

Многие ведущие издания Эстонии выступили с критикой премьера. Каллас, выступающую за разрыв всех связей со страной-агрессором, упрекнули в том, что ее слова расходятся с реальными действиями.

На пресс-конференции Кая Каллас заявила, что всегда разделяла работу и семейную жизнь, не имеет отношения к предпринимательской деятельности своего мужа и не вникала в детали его бизнеса.

Премьер-министр отметила, что сразу после начала войны в Украине видела этическую проблему в коммерческой деятельности Stark Logistics в России. По ее словам, через месяц после начала войны ее муж прекратил какую-либо деятельность в России и не оказывает там логистических услуг.

В Stark Logistics в свою очередь заявили, что считали свою работу с эстонским клиентом на российском направлении правильной, но теперь понимают, что для многих эстонцев эта деятельность кажется аморальной. Компания пообещала прекратить все перевозки в России в сентябре.

Кая Каллас на предложение уйти в отставку заявила Delfi следующее: «Оппозиция делает свою работу. Естественно, они почуяли запах крови. Сразу же повыскакивали шакалы. Я в самом деле не знаю, какие непосредственно ко мне упреки и в чем меня обвиняют. Я не сделала ничего неправильного. Мой супруг не сделал ничего неправильного».

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