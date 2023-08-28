FT: западные военные, обучающие украинцев, столкнулись с нехваткой переводчиков

При обучении украинских военных в Германии, пишет Financial Times, одной из главных трудностей, с которыми пришлось столкнуться, стала нехватка переводчиков.

«Переводчики — это проблема номер один», — сказал газете нидерландский бригадный генерал Мартин Бонн, замглавы многонациональной учебной миссии ЕС, в которой участвуют военные из Германии, Дании и Нидерландов. Украинская сторона и западные страны, по его словам, зачастую предоставляют недостаточно квалифицированных для такой работы переводчиков.

Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте… Слов, которые никто не использует в повседневной жизни.

Кроме того, отмечает издание, контингент приехавших на обучение людей неоднороден как по уровню подготовки, так и по возрасту (одному из обучающихся более 70 лет). Вероятно, отмечает FT, некоторые украинские командиры предпочитают не отрывать наиболее ценных военных от выполнения боевых задач.

Один из участвующих в обучении западных военных на условиях анонимности сообщил, что им приходится сталкиваться с приехавшими на обучение украинцами, которые получали военное образование еще во времена СССР и считают, что «они лучше знают».

При этом собеседники FT особо подчеркнули высокую мотивацию украинских военных

К концу года обучение в Германии должны пройти 10 тысяч украинских военных, а всего в рамках программы по обучению военнослужащих ВСУ обращению с танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны, которые передали Украине союзники, планируется обучить 63 тысячи человек.

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