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Министерство обороны Украины в 2022 году заключило серию контрактов с польской компанией Alfa на поставки оружия и экипировки, однако компания не выполнила большинство из них. Несмотря на это, с ней заключали все новые соглашения, пишет «Украинская правда».

Первый контракт на поставку 20 тысяч шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит (основных элементов бронежилета) к ним был заключен в апреле 2022 года. Минобороны Украины заплатило польской компании примерно 24,5 миллиона евро в качестве 100-процентной предоплаты за поставки в мае. Alfa сорвала сроки и лишь к середине лета передала бронежилеты и плиты. Шлемов в итоге было передано лишь 16 тысяч, но 11 тысяч из них были отправлены назад как непригодные.

В конце апреля был заключен контракт на сумму в 64,4 миллиона евро на поставку нескольких самоходных гаубиц «Гвоздика», 122-миллиметровых боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-миллиметровых ракет к ЗРК «Град». По этому соглашению Alfa получила 50% предоплаты — но сроки и комплектация заказа также были сорваны. В итоге ВСУ получили лишь 10% боеприпасов, 30% ракет, а многие из поставленных гаубиц оказались в непригодном техническом состоянии.

Несмотря на это, пишет «Украинская правда», Минобороны продолжало заключать контракты с Alfa. В июне 2022 года ведомство подписало еще три договора и оплатило половину их суммы — около 43 миллионов евро. Компания должна была поставить мины, снаряды для гаубиц «Гиацинт» и для самоходной артиллерийской установки «Дана». В итоге Alfa отправила лишь 40% снарядов для «Гиацинта» и менее 1% мин, а снаряды для «Даны» не отправила вообще.

Теперь Минобороны пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще около 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки. Но даже если это удастся, то неизменным останется ужасающий факт: украинская армия год не получала критически важного вооружения и не могла законтрактовать его в другом месте, потому что поставщик вывел деньги из страны.

«Украинская правда» отмечает, что Alfa была основана в 2005 году и не упоминалась в прессе как крупный подрядчик. Ее прибыль за 2020 год составила около 300 тысяч евро, за 2021-й год — около 1,8 миллиона евро. Как такая компания могла стать одним из крупнейших поставщиков Минобороны во время войны и кто лоббировал сотрудничество с ней, пока неясно.

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