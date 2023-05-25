Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

После начала полномасштабного российского вторжения вооруженные силы Украины столкнулись с острым дефицитом боеприпасов и военной техники. Для удовлетворения потребностей армии украинская оборонная промышленность, до того работавшая на экспорт, была вынуждена быстро перестраиваться на внутренние нужды. Власти Украины перевели всех экспортеров «Укроборонпрома» — концерна, который объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, — в непосредственное подчинение Минобороны. Военное ведомство весной-летом 2022 года заключило с ними ряд дорогостоящих контрактов на поставки вооружений.

Журналисты «Украинской правды» выяснили, что спустя год полномасштабной войны некоторые из этих контрактов так и не были выполнены — даже несмотря на то, что их исполнители получили предоплату и «полный карт-бланш» на поиск и поставку оружия для ВСУ. В итоге Минобороны Украины, «исчерпав непубличные рычаги влияния», обратилось в суд из-за сорванных поставок.

Как пишет «Украинская правда», по состоянию на 23 мая 2023 года в судебном реестре Украины были перечислены по меньшей мере 30 исков военного ведомства к четырем предприятиям. Общая сумма исков по просроченным контрактам, которые обнаружили журналисты, составила 8,9 миллиарда гривен (около 240 миллионов долларов).

В числе фирм, на которые Минобороны подало в суд, три государственные компании — это «Укрспецэкспорт», а также его дочерние структуры «Спецтехноэкспорт» и «Прогресс». Кроме того, военное ведомство подало иск к созданному в августе 2022 года Агентству оборонных закупок. Эти сведения, равно как и сумму исков, изданию подтвердили в Минобороны Украины.

По данным «Украинской правды», большинство контрактов, из-за которых судится ведомство, были подписаны в марте-апреле 2022 года, некоторые — летом и осенью. Минобороны требует взыскать с поставщиков суммы, которые оно выделило авансом.

В частности, к компании «Прогресс» министерство подало четыре иска. В одном из них указана сумма в размере 1,3 миллиарда гривен (35 миллионов долларов). Журналисты выяснили, что этот контракт касался поставок выстрелов к РСЗО «Град». В общей сложности у «Прогресса» ведомство пытается взыскать 2,6 миллиарда гривен (70 миллионов долларов).

«Украинская правда» отмечает, что один из руководителей «Прогресса» — Александр Миронюк — стал широко известен после обыска по делу о поставках бронежилетов для ВСУ, в ходе которого у него изъяли 17 миллионов гривен (примерно 460 тысяч долларов), 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро наличными, происхождение которых он не смог объяснить.

Сначала суд распорядился вернуть эти деньги владельцу, но позднее снова арестовал их. В настоящий момент Миронюк является фигурантом дела о подделке документов, утверждает издание. В то же время собеседники журналистов, связанные с торговлей оружием, заявили, что именно Миронюк стоит за просроченными контрактами «Прогресса».

Другой подрядчик, с которым судится Минобороны, — «Укрспецэкспорт». Суммарно с этой компании хотят взыскать 1,9 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов). Ее представители в ходе слушаний по одному из исков заявили, что не могут вернуть 277 миллионов гривен (7,5 миллиона долларов), поскольку 90% предоплаты перевели чешской оружейной компании Pamco, которая не выполнила условия договора. На этом основании суд снизил штраф «Укрспецэкспорту».

Министерство обороны Украины также подало в суд на «Спецтехноэкспорт», потребовав вернуть 4,3 миллиарда гривен (116 миллионов долларов). Журналисты уточняют, что эта компания преимущественно занимается поставками для Главного управления разведки.

Меньше всего данных, пишет «Украинская правда», — об исках к Агентству оборонных закупок. Журналистам удалось отыскать только два иска в общей сложности на 131,5 миллиона гривен (примерно 3,5 миллиона долларов). Один из них был помечен грифом «секретно».

По данным «Украинской правды», к настоящему моменту суд успел вынести решения только по двум делам, обязав «Укрспецэкспорт» и «Спецтехноэкспорт» вернуть государству в сумме около 11 миллионов долларов.

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