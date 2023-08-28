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Пограничная служба Грузии вечером 27 августа пропустила в страну шестерых украинцев, которые провели 10 дней в буферной зоне КПП на Верхнем Ларсе. Об этом пишут «Медиазона» и «Новая газета Европа» со ссылкой на правозащитную организацию UnMode.

Граждане Украины прибыли на пограничный пункт 17 августа из России, но первоначально получили отказ во въезде в Грузию «по иным причинам». Тогда они подали заявления о предоставлении убежища, но их не приняли.

В группе находились пятеро бывших заключенных из Херсонской области, которых военные РФ при отступлении из Херсона принудительно вывезли в российские колонии отбывать остаток срока. По данным The New York Times, из херсонских тюрем были вывезены 2500 украинских заключенных.

Также среди них был украинец по имени Михаил, приехавший в Россию и попавший в миграционную тюрьму (ЦВСИГ — центр временного содержания иностранных граждан).

Через Грузию украинцы намеревались с помощью правозащитников из UnMode вернуться на родину. Получив отказ от грузинских пограничников, они отказались возвращаться в Россию — тем более, что многим из них российские суды уже запретили въезд, обвинив в нарушении миграционного законодательства.

Российские пограничники утверждали, что у них якобы есть договоренность, и если украинцы придут к ним на КПП и подпишут некую бумагу, то грузины впустят их в страну. Украинцы не поверили россиянам, опасаясь провокаций.

В буферной зоне им приходилось спать прямо на улице, пишет «Новая». Иногда их пускали в холл грузинской таможни, где можно было переждать дневную жару и ночной холод.

Правозащитникам не позволили передать в буферную зону предметы первой необходимости. Помощь смогли организовать через чаты для пересекающих границу, рассказала глава UnMode Айдана Федосик. Люди привезли еду и воду, пледы, сим-карты для связи.

О ситуации с застрявшими между границами людьми сообщили в посольство Украины в Грузии, украинскому омбудсмену, в ЕСПЧ и организации, сотрудничающие с агентством ООН по делам беженцев.

22 августа в буферную зону на гражданском автомобиле заехали сотрудники ФСБ. Они пытались похитить Михаила, чтобы насильно вывезти в Россию. Остальные украинцы и грузинские пограничники, подоспевшие на помощь, не позволили это сделать.

Почему Грузия в итоге разрешила въезд украинцам, в UnMode не знают.

«Новая газета Европа» рассказывала, что известно о некоторых из украинцев, находившихся в буферной зоне.

40-летний Михаил имеет вид на жительство в одной из стран Европы. Он самостоятельно прилетел в Россию, чтобы встретиться с родной сестрой, проживающей в Краснодарском крае. По словам Айданы Федосик, в аэропорту Адлера силовики отвели Михаила на беседу и дали на подпись бумагу, «где были утверждения типа „Крым — это Россия“, „Путин — молодец и СВО — правильное дело“ и тому подобное». Михаил отказался подписывать документ, после чего его отвезли в отдел полиции и избили, называя «хохлом» и «нацистом». Ему трижды подряд назначали административные аресты по 15 суток, обвиняя в неповиновении полиции. «Ему и паспорт российский пихали, но он не согласился. Каким-то чудом его отправили в миграционную тюрьму, а потом он попал в группу украинских заключенных, которых мы вывозим», — рассказала Айдана Федосик.

47-летний Алексей в начале полномасштабной войны отбывал наказание в ИК-90 в Херсоне. Во время оккупации российские военные расположили на территории колонии ракетные установки. Также в колонии организовали мастерскую, где украинских заключенных заставляли ремонтировать российскую военную технику. Алексей не стал в этом участвовать, сославшись на болезнь. Позже его с другими заключенными перевезли в колонию в Голой Пристани на левом берегу Днепра, а затем в аннексированный Крым. Последним местом его заключения была ИК-14 в Краснодаре. 28 июля Алексей освободился. Перед освобождением ему предложили получить российский паспорт — он отказался. Также он не стал подписывать бумагу о том, что его вывезли в Россию с его согласия и претензий к краснодарской колонии он не имеет. На выходе из колонии Алексея с другими освободившимися украинцами задержали сотрудники миграционной службы, суды назначили им наказание за незаконное пересечение границы РФ и отправили в миграционную тюрьму.

26-летнего Александра вывезли из Голопристанской ИК-7 на левобережье Днепра в ноябре 2022 года. Он попал в колонию Апшеронска в Краснодарском крае. 22 июля он освободился и сразу же получил штраф за нарушение миграционного законодательства. «Я до сих пор понять не могу, за что наказали моего ребенка? Он же не по своему желанию приехал в российскую тюрьму. Провезли его через границу насильно, а потом за это наказали», — заявила газете мать бывшего заключенного Людмила. Перед тем, как поехать в Верхний Ларс, Александр почти месяц находился в миграционной тюрьме в селе Новоукраинском Краснодарского края.

«Я в шоке от того, что моего сына вывезли из Украины, тем самым создав ему и всем нам столько проблем, — говорит мать Александра. — Я обращалась по этому вопросу к адвокату, как только узнала, что Сашу увезли. Он сказал, что это сложная ситуация. Насильно вывезенные заключенные не являются военнопленными. Обменять их невозможно. А гражданских меняют только после окончания войны».

«Мы предлагали присвоить бывшим заключенным, насильно вывезенным на территорию страны-агрессора, какой-то отдельный статус, чтобы им проще было проходить весь путь с документами, — рассказала журналистам Айдана Федосик. — Они не беженцы, не просители гуманитарных виз, они — жертвы военного преступления. Они все хотят вернуться домой в Украину. Можно же присвоить им какой-то промежуточный статус, чтобы их легче пускали в Грузию, а здесь быстрее оформляли документы на выезд в свою страну».

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