Когда российские войска отступали из Херсона, они вывезли 2500 украинских заключенных Большинство из них остаются в российских колониях

Тюрьма в Херсоне. 13 ноября 2022 года Wojciech Grzedzinski / The Washington Post / Getty Images

Перед отступлением войск России из Херсона российские силовики вывезли из местных тюрем 2500 украинских заключенных, которых затем распределили по российским колониям. Некоторым из них удалось вернуться в Украину, пишет The New York Times.

По словам заключенного Андрея Стукалина, украинские власти, покидая Херсон в начале полномасштабного вторжения российских сил, оставили их в тюрьмах. «Мы почувствовали горечь в наших душах, потому что Украина, наша Родина, оставила нас. Мы хотели, чтобы нам открыли двери камер, чтобы мы могли защитить себя, чтобы мы могли бороться за свои жизни», — рассказал Стукалин журналистам.

О том, что город находится в оккупации, заключенные поняли после того, как по телевизору стали показывать российские передачи.

The New York Times пишет, что во время контрнаступления украинских сил россияне перевели заключенных из четырех херсонских тюрем в одно учреждение. В октябре 2022 года туда прибыло подразделение российского спецназа. Заключенных перевезли в тюрьму в аннексированном Крыму. Четверо из них рассказали журналистам, что там их избивали охранники в масках, некоторые теряли сознание. Заключенный Руслан Осадчий, осужденный за убийство, утверждает, что, избивая их, охранники кричали: «Встречайте русский мир!»

«Лицом в землю, не смотреть, ничего не говорить — и удары, удары, удары», — рассказал 47-летний Александр Федоренко, отбывавший наказание в Херсоне за кражу. По мнению заключенных, никто из сотрудников тюрьмы не знал, что делать с украинскими осужденными. Тех, у кого заканчивался срок наказания, отпускали. Но на выходе из тюрьмы их задерживала российская полиция и обвиняла в нарушении иммиграционного законодательства.

Руслан Осадчий рассказал, что его спрашивали, как он попал в Россию. «Вы привезли меня сюда под дулом автомата», — отвечал он. В итоге заключенных штрафовали по обвинению в незаконном въезде в страну.

После пребывания в Крыму украинских заключенных распределили по тюрьмам на юге России. Заключенные опасались, что их отправят на войну в составе ЧВК Вагнера, однако вербовщики компании не пытались этого делать. Обменивать на российских пленных в Украине их тоже не собирались. По словам заключенных, им предлагали российские паспорта, но желающих получить их было немного. Некоторые не брали их из чувства патриотизма, другие опасались наказания со стороны украинских властей.

«Я доживаю седьмой десяток лет. Как я могу просто так вдруг принять российское гражданство, если я украинец?» — сказал в разговоре с журналистами Анатолий Корин, отбывавший в Крыму наказание за кражу.

Юридическую помощь заключенным оказывала правозащитная организация UnMode. Как пишет The New York Times, одну группу осужденных отвезли на границу Латвии, где им выдали листки бумаги с текстом на украинском языке: «В эти трудные времена Латвийская Республика и ее народ готовы с открытым сердцем принять граждан Украины». Но затем заключенных остановил полицейский спецназ — и их отправили обратно в Россию, утверждает The New York Times.

По данным журналистов, группа из 15 заключенных, среди которых был Александр Федоренко, добралась до границы с Грузией и смогла выехать из России. Затем через Молдову они попали в Украину. Там некоторых из них допрашивали сотрудники украинской разведки, подозревая в коллаборационизме.

The New York Times отмечает, что подавляющее большинство заключенных из Херсона остаются в российских колониях, ожидая окончания своих сроков.

Основательница правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова в декабре 2022 года говорила, что российские войска вывезли из Херсонской области пять тысяч заключенных. Издание «Сирена» со ссылкой на информацию от «Руси сидящей» и Gulagu.net сообщало, что заключенных вывезли в десять колоний на территории России.

