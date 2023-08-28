Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк стал участником программы «Би-би-си» «HardTalk». В нулевые «Бумбокс» был популярен среди русскоязычной аудитории, но после аннексии Крыма в 2014-м коллектив отказался от выступлений в России. С началом полномасштабной войны Хлывнюк вступил в ряды теробороны. Он служит оператором дрона на южном фронте. Изредка музыкант выступает с благотворительными концертами за пределами Украины. В первые дни российского вторжения Хлывнюк записал видео на Софийской площади в Киеве, где с автоматом в руках исполнил а капелла песню «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»). Это видео стало вирусным, позже на него записала композицию «Hey Hey Rise Up» британская группа Pink Floyd. В беседе с журналистом «Би-би-си» Стивеном Сакуром Андрей Хлывнюк рассказал об отношении к россиянам и русскому языку, о службе в ВСУ и о том, когда для него началась и когда закончится война.

BBC News — Русская служба

О службе в ВСУ

24 февраля 2022 года моя бывшая жена, мои маленькие дети, моя мама оказались под обстрелами. Вопроса о выборе не стояло. Я взрослый сильный мужчина, мне уже за 40. Есть люди, которым нужна моя помощь, потому что они оказались под огнем. Их дома вот-вот будут разрушены. И, к сожалению, людей грабили, насиловали. Так что ты не думаешь о выборе, ты просто идешь защищать, потому что это происходит у тебя дома. Я думаю, вы поступили бы так же. В этой ситуации не выбираешь.

Три дня назад я и мой напарник были под артиллерийским обстрелом в Херсоне, а потом сели в автобус, провели в нем ночь и теперь мы здесь, в Лондоне. Это большой контраст, поверьте. Я очень рад и счастлив видеть, как люди живут мирной жизнью, общаются в кафе и у них есть, не знаю, все. Даже пробки на дорогах радуют.

Да, чувствуешь себя виноватым, когда уезжаешь за пределы Украины. Говоришь себе, что это очень важная работа, что ты, возможно, соберешь пожертвования, расскажешь, что происходит в Украине людям во всем мире. Но чувствуешь себя виноватым, потому что оставляешь там свой экипаж. И очень волнуешься за них, потому что им не хватает нас, мы им нужны. У меня небольшой отряд боевых беспилотников. Я оператор дронов. Но я знаю, что если нет пилота, они будут выполнять другую работу. Возможно, более опасную, возможно, менее. Но ты понимаешь, что хочешь вернуться как можно скорее.

Об аннексии Крыма

Во-первых, это было вторжение. Крым был частью Украины, как и мои родные Черкассы. Не важно, знаете ли, Донбасс или Киев, или Львов, это не важно. И, во-вторых, тогда убивали людей. Россияне говорят, что никого не убивали и это была мирная операция. Но нет, они убивали. Их преступники с оружием застрелили украинца. Первого погибшего звали Женя. Женя служил в украинской армии. Он был на высоте, выполнял свою работу в военном лагере, и его убили. Так мы поняли, что это война.

Я не осуждал коллег, которые тогда продолжили работать в России. Мне все равно. Рано или поздно ты сам столкнешься с последствиями. И ты сам себе главный судья. Будет ли тебе нормально быть самим собой? Дело не в деньгах. Есть ли разница в том, какие простыни на твоей кровати, шелковые или обычные? Ты не сможешь ответить своим детям на вопрос, что ты сделал, когда все это случилось. А они спросят, обязательно спросят, когда вырастут.

О россиянах

Музыка была делом моей жизни. Возможно, российские солдаты на передовой, которых я вижу на экране дисплея дрона, могут быть фанатами «Бумбокса», могут знать тексты моих песен. И мне очень жаль, что это не сработало. Многие из них танцевали на выпускном в школе под мои песни, и они не понимают, что не стоило идти воевать с тем парнем, который ничего плохого им не сделал. Потому что мы ничего плохого им не сделали. Они пришли на нашу землю и стали убивать, разрушать дома и похищать людей.

Я не чувствую ненависть к этим молодым людям. Она отвратительна. Может быть, жалость, не знаю.

Я не убиваю людей, я не занимаюсь убийствами. Моя задача — ликвидировать международных преступников, которые орудуют в саду моей мамы. Вернуть их туда, откуда они пришли. Разведка дронами — это не об убийстве, я не хочу никого убивать. Они могут просто забрать свою технику и уйти, если захотят.

Мне жалко других россиян, которые потеряли свою родину и оказались там вне закона, просто потому что говорили правду. Вы не можете назвать это законом, это общество террористов-маньяков объявляет вне закона тех, кто выступает за мир.

О русском языке

Я больше не пою на русском. Возможно, через несколько лет после войны снова начну. Но я видел ужасные вещи, на деоккупированных территориях я был свидетелем страшных вещей. Пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои русскоязычные песни.

В рок-н-ролле на первом месте свобода, а потом все остальное. Вы можете делать что угодно, а ваша аудитория может свободно наблюдать: быть частью этого или уходить домой. Это окей. Меня не заставляют исполнять песни, которые мне не хочется петь. И я полагаю, это относится ко всем музыкантам.

О политизации творчества

Политика не была частью моего творчества. Я был активистом и здесь в Лондоне в 2015 году я встретил своих друзей из Белорусского свободного театра, затем Дэвида Гилмора из Pink Floyd, они помогли мне рассказать о политзаключенных в России. Но я никогда не был частью политического движения.

У меня нет чувства, что меня используют. Даже сейчас я не вхожу ни в какое политическое движение или партию. Я рядовой, вот и все.

О совместной песне с Pink Floyd

Я был ранен, лежал в больнице, мне позвонил Дэвид Гилмор и сказал: «Привет, Андрей! Ты не против, если я использую твой вокал в релизе Pink Floyd?» Я в ответ: «Вы шутите, как я могу быть против? Это мечта каждого музыканта в мире. Вы легенда. Конечно, я за». В результате огромных усилий все средства от релиза сэр Дэвид и его команда направили на благотворительность в Украине. Это действительно так. У меня много контактов с разными благотворительными организациями Украины. Они звонят мне и говорят: «Пожалуйста, передайте всем, кто слушает песню, всем людям, сделавшим пожертвования через эту песню, что мы им очень благодарны. Передавайте благодарность сэру Дэвиду и всем кто причастен, потому что это помогает, это спасает жизни».

Об искусстве во время войны

Для искусства всегда есть место. Это такая же важная часть жизни, как еда и сон. Главная задача этой борьбы состоит в том, чтобы не стать похожим на своего врага. Если ты забудешь об искусстве, о доброте, о помощи, ты станешь таким же захватчиком.

Не нужно фокусироваться на песнях о победе и борьбе. Нет, это не искусство, это конъюнктура. Ты не обязан этого делать, если не хочешь. Но если ты так чувствуешь, конечно, тогда без проблем.

О взаимопомощи

Меня волнует, что вы не видите во мне своего соседа, близкого соседа. А если вы видите во мне соседа, дайте мне оружие, которое дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от этого зла. Если вы мне его не дадите, ваши сыновья и братья, ваши музыканты, ваши писатели станут пулеметчиками и пилотами беспилотников, как я. Подумайте об этом. Единственная задача солдата — защита женщин и детей, не важно, какой они национальности.

О конце войны

Если мы согласимся, что Путин является военным преступником, то мы должны взять его мертвым или живым. И это будет конец войны. Это просто.

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Фото на обложке: страница Андрея Хлывнюка в Instagram