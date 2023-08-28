Российские войска нанесли удар по Полтавской области. Два человека погибли, еще двое пропали без вести

Войска РФ в ночь на 28 августа нанесли удар по промышленному объекту на территории Полтавской области, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

В результате попадания, написал он в телеграме, два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Разрушен цех.

Спасатели разбирают завалы и ведут поиски людей, которые могут находиться под обломками, сообщил Лунин, не став пока уточнять никакие другие подробности произошедшего.