В районе аэропорта Пскова произошло несколько взрывов. Предположительно из-за атаки дронов повреждены два самолета

В районе международного аэропорта Пскова произошел взрыв, сообщает издание «Псковская губерния» со ссылкой на очевидцев. По их словам, также в районе аэропорта слышна стрельба. Журналист Василий Полонский пишет, что, по данным местных жителей, в Пскове слышны десятки взрывов. Власти Псковской области на момент публикации это не комментировали.

По предварительным данным, территорию аэропорта атаковали не менее десяти беспилотников, работает ПВО, пишет телеграм-канал Baza. Дроны пытались сбить из стрелкового оружия, утверждает «Осторожно, новости». По словам очевидцев, прилетело около 20 дронов, пишет Mash. По данным Shot, горит резервуар с топливом.

По предварительным данным, два самолета получили повреждения во время атаки на аэропорт, утверждает Baza. Насколько серьзные подтверждения, пока неизвестно.

В телеграм-каналах появились фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия взрывов в аэропорту. Также в сети публикуют видео, снятые в Пскове.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролёта самолетов, пишет Mash.

В аэропорту Пскова дислоцируется 334-й военно-транспортный полк. В этом же районе находится нефтебаза, отмечает «Псковская губерния». По другой версии, также атакована Черехинская военная база, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации Бучи в 2022 году.