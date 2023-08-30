Кладбище, где похоронили Пригожина, открыли для посетителей. На подъезде к нему была многокилометровая пробка

Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге с утра 30 августа открыли для посетителей.

Посетителей, пишет «Фонтанка», перед входом на кладбище ожидает «вежливый досмотр». «Более вежливого наш корреспондент еще не видел», — сообщило издание.

Телеграм-канал Shot пишет, что одними из первых с утра 30 августа могилу посетили жена и дочь Пригожина.

Как отмечает «Фонтанка», ближе к полудню на подъезде к кладбищу образовалась многокилометровая пробка. На момент написания этой заметки, по данным «Яндекс.Карт», длина пробки значительно уменьшилась, но она все еще есть.

Пригожин был похоронен 29 августа. О том, где это произошло, стало публично известно только после похорон. В следующие часы вечером и ночью Пороховское кладбище было оцеплено сотрудниками полиции.

Официально секретность объяснялась желанием семьи покойного провести максимально закрытую церемонию. Неофициально широко высказывалась точка зрения, что о месте захоронения не было объявлено, так как Кремль не хотел, чтобы Пригожина провожало большое количество людей. Во время похорон бизнесмену не воздавались воинские почести, положенные ему как обладателю звезды Героя России.

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