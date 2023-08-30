Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Такого мощного нападения не было с весны

Войска РФ в ночь на 30 августа запустили по Киеву ракеты и дроны-камикадзе. «Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Противник провел массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет», — сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Сначала город с разных направлений атаковали дроны, а затем по Киеву был нанесен удар ракетами воздушного базирования, написал Попко в телеграме. Всего силы и средства ПВО сбили до 20 ракет и дронов, заявил глава КГВА.

Из-за падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибли два человека — охранники предприятия. Еще три человека ранены, двое их них госпитализированы, сообщил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о двоих погибших в результате обстрела и двоих госпитализированных. Кличко также написал, что из-за падения обломков ракет загорелось здание магазина в Дарницком районе, речь идет о гипермаркете «Ашан», пожар быстро потушили.

ГСЧС Украины сообщает, что на территории Киевской области из-за ракетного удара повреждены несколько жилых домов, в некоторых из них возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.

Обновление: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что были сбиты все 28 крылатых ракет, запущенных по территории Украины в ночь на 30 августа, и 15 из 16 ударных дронов.

Что еще происходило в ночь на 30 августа

Дроны атаковали аэропорт Пскова (в 700 километрах от Украины). Произошел крупный пожар, повреждены четыре самолета Ил-76

Что еще происходило в ночь на 30 августа

Дроны атаковали аэропорт Пскова (в 700 километрах от Украины). Произошел крупный пожар, повреждены четыре самолета Ил-76