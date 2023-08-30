В ЧВК Вагнера посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка»

Представитель ЧВК Вагнера рекомендовал бойцам найти другую работу, так как группировка больше не может участвовать в войне в Украине и сталкивается с серьезной конкуренцией с Минобороны и Росгвардии в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на аудиообращение, распространившееся по чатам наемников. Подлинность записи подтвердили изданию представители ЧВК.

Человек на записи (его статус в иерархии группировки неизвестен) называет ситуацию «крайне сложной», отмечая, что «на нас не пускают».

«Несколько десятков тысяч подготовленных бойцов готовы работать и готовы защищать родину, но ввиду известных обстоятельств нас пока не пускают. Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы», — говорится в аудиосообщении.

По словам представителя ЧВК, Евгений Пригожин во время последней поездки в Африку «решал эти вопросы», и теперь «они будут решаться дальше руководством». Он отметил, что ЧВК будет «стараться» предоставить своим бойцам работу, но «когда и в каких объемах — пока неизвестно».

«Поэтому либо ждите, либо ищите другие варианты заработка. Следите за международной обстановкой. Если наша команда будет допущена в СВО, то активно деятельность по набору сотрудников мы возобновим, работа будет», — говорит на записи представитель ЧВК.

Издание The Wall Street Journal писало, что Евгений Пригожин провел последние дни жизни в разъездах по Африке. 18 августа глава ЧВК Вагнера провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, пытаясь убедить его продолжить сотрудничество — по данным издания, ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал Туадера дистанцироваться от Пригожина.

Незадолго до гибели Пригожина в Ливию приезжал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров — в стране это восприняли как сигнал, что теперь партнерство будет вестись на уровне двух армий. Журналист Андрей Захаров утверждал, что Пригожина также просили «убраться» из Сирии.

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