В Волгограде арестовали бывшего наемника ЧВК Вагнера по делу об изнасиловании 13-летней племянницы

Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал местного жителя по делу об изнасиловании 13-летней племянницы. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-релизе не указано имя арестованного, только первая буква его фамилии. Но, как отмечает «Медиазона», остальные обстоятельства совпадают с делом вернувшегося с войны в Украине 35-летнего Алексея Хлебникова, которого в середине августа объявили в розыск.

По версии следствия, Хлебников изнасиловал свою 13-летнюю племянницу в лесу недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района, угрожая ей ножом.

15 августа волгоградское издание V1.ru писало что Хлебникова объявили в розыск.

В 2018 году Новоаннинский районный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве знакомого. В 2008 году его привлекали к ответственности за кражу и разбой. По словам источник V1.ru в администрации района, в колонии Хлебникова завербовали в ЧВК Вагнера, летом 2023 года он вернулся в хутор.