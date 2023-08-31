«Коммерсант»: российские военные сбивали дроны в Брянской области из «Панцирей» и «Буков»
Для отражения атаки беспилотников на Брянскую область Минобороны РФ в числе прочего применило зенитный ракетный комплекс «Бук», пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Три из шести дронов, атаковавших область 30 августа, российские военные подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в том числе антидроновых ружей.
Еще два были сбиты из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а один — ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук М-1». По словам собеседников газеты, последний беспилотник самолетного типа был уничтожен над Стародубским районом вблизи границы с Украиной — он летел на высоте около 150-200 метров.
Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 30 августа российские военные пресекли попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. В частности, сообщалось о сбитых дронах в Брянской, Рязанской, Калужской, Орловской и Московской областях. В Брянске, по словам местных властей, беспилотники среди прочего атаковали здание управления Следственного комитета и вышку радиотелевизионного передающего центра.
В ту же ночь беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате, по различным данным, были повреждены от четырех до шести самолетов Ил-76. Об атаке на аэропорт в Минобороны РФ не сообщали.
31 августа атаки в Брянске продолжились. Губернатор Александр Богомаз сообщал о трех сбитых беспилотниках. ФСБ отчиталась, что «пресекла деятельность украинской диверсионно-террористической группы». Спецслужба заявила об убийстве двух «диверсантов» и задержании еще пятерых.