«Коммерсант»: российские военные сбивали дроны в Брянской области из «Панцирей» и «Буков»

Для отражения атаки беспилотников на Брянскую область Минобороны РФ в числе прочего применило зенитный ракетный комплекс «Бук», пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Три из шести дронов, атаковавших область 30 августа, российские военные подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в том числе антидроновых ружей.

Еще два были сбиты из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а один — ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук М-1». По словам собеседников газеты, последний беспилотник самолетного типа был уничтожен над Стародубским районом вблизи границы с Украиной — он летел на высоте около 150-200 метров.

Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 30 августа российские военные пресекли попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. В частности, сообщалось о сбитых дронах в Брянской, Рязанской, Калужской, Орловской и Московской областях. В Брянске, по словам местных властей, беспилотники среди прочего атаковали здание управления Следственного комитета и вышку радиотелевизионного передающего центра.

В ту же ночь беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате, по различным данным, были повреждены от четырех до шести самолетов Ил-76. Об атаке на аэропорт в Минобороны РФ не сообщали.

31 августа атаки в Брянске продолжились. Губернатор Александр Богомаз сообщал о трех сбитых беспилотниках. ФСБ отчиталась, что «пресекла деятельность украинской диверсионно-террористической группы». Спецслужба заявила об убийстве двух «диверсантов» и задержании еще пятерых.

Подробнее об атаке

Минобороны заявило об отражении массовой атаки беспилотников по Центральной России. Об ударе дронов по аэропорту Пскова ведомство промолчало

Подробнее об атаке

Минобороны заявило об отражении массовой атаки беспилотников по Центральной России. Об ударе дронов по аэропорту Пскова ведомство промолчало