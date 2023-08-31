ФСБ объявила об убийстве в Брянской области двоих «украинских диверсантов» и задержании еще пятерых

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что на территории Брянской области «пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций министерства обороны Украины».

«Диверсанты», говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс», готовили серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения», — утверждает ФСБ.

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале почти дословно повторил заявление ФСБ о «диверсантах», добавив, что у каждого из них «с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения».

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