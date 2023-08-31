Над Брянском, по заявлению губернатора, сбили три беспилотника из антидронового ружья и «специального карабина»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники Росгвардии сбили над Брянском три беспилотника.

По словам главы региона, жители Брянска сообщили на службу 112, что заметили над городом дроны. «В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — заявил Богомаз.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что около 10 утра «дежурные средства ПВО» сбили над Брянской областью один беспилотник самолетного типа. Российские военные обвинили в атаке украинские силы.

Как сообщает Mash, один из беспилотников упал на гостиницу управления делами правительства Брянской области, которая находится недалеко от региональной администрации.

Ранее в российских и украинских телеграм-каналах появились видеозаписи, на которых, как утверждается, показаны дроны, летящие в Брянской области.

Внимание. На опубликованной ниже записи есть мат.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергаются обстрелам и ударам дронов.