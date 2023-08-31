Зеленский объявил, что украинским оружием поражена цель на расстоянии 700 километров. Вероятно, это аэропорт Пскова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 31 августа селекторное совещание с чиновниками правительства. В частности, он заслушал доклад министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпрома) Украины.

«Минстратегпром [доложил] о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — заявил Зеленский.

Никакие другие подробности президент Украины не привел. О какой цели идет речь, до конца неясно.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. По данным разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, еще два самолета получили повреждения. На спутниковых снимках видно два поврежденных самолета.

В аэропорту Пскова дислоцирован 334-й военно-транспортный полк, который входит в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Представители псковской дивизии участвовали в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину, в том числе в оккупации Бучи в Киевской области.

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