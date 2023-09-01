Глава военной разведки Украины: беспилотники, атаковавшие аэропорт Пскова, были запущены с территории России

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что беспилотники, атаковавшие военно-гражданский аэропорт Пскова в ночь на 30 августа, были запущены с территории России. Об этом он сказал в комментарии проекту The War Zone.

«Мы работаем с территории России», — заявил Буданов, не став уточнять, запускали дроны сотрудники разведки или партизаны. Буданов также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество.

По словам Буданова, два находящихся на аэродроме самолета «были уничтожены», еще два — получили «серьезные повреждения». При этом 30 августа разведка Минобороны Украины утверждала, что уничтожены четыре Ил-76, а еще два получили повреждения.

В распоряжении The War Zone также оказалось видео с инфракрасной камеры одного из беспилотников, который, как утверждается, использовался во время атаки. На опубликованном изображении виден горящий самолет. На основе этой записи проект предположил, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем диспетчера.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», такой беспилотник с бомбой, в отличие от дрона-камикадзе, до последнего управляется оператором. Это может свидетельствовать о том, что дроны были запущены совсем рядом с авиабазой, говорится в публикации The War Zone.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. Там дислоцирован 334-й военно-транспортный полк, который входит в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Представители псковской дивизии участвовали в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину.

На спутниковых снимках видны два военно-транспортных самолета Ил-76, получившие повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, украинским дальнобойным оружием поражена цель «за 700 километров». Других подробностей он не привел, в том числе о том, о какой цели идет речь.

Провластные телеграм-каналы высказывали предположение, атака проводилась со стороны Эстонии и Латвии (Псковская область граничит с этими странами). Подтверждений этой версии нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников должны российские военные.

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