Командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (он же Вагнер) похоронен на мемориальном кладбище в Мытищах

Командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (позывной Вагнер) похоронен на мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

О том, что на кладбище утром 31 августа проходят похороны Уткина, изданию Msk1.ru сообщил представитель администрации кладбища. В церемонии прощания участвовали близкие Уткина, после похорон на кладбище появились военные из ВДВ и Росгвардии, а также один человек в футболке ЧВК Вагнера, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Пришедших пускают на кладбище по жетонам военнослужащих.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показана могила Дмитрия Уткина.

Военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, где похоронен Уткин, — крупнейший военный мемориал в России. На кладбище, в частности, похоронены оружейник Михаил Калашников, министр обороны СССР Дмитрий Язов, советский космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

Командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин и основатель ЧВК Евгений Пригожин погибли при крушении частного самолета в Тверской области 23 августа. В авиакатастрофе погибли десять человек.

Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Церемония прошла в закрытом режиме, в ней участвовали только родственники и друзья. После похорон кладбище перекрыла полиция. Издание The Moscow Times утверждает, что похороны Пригожина прошли тайно по решению администрации президента РФ и спецслужб.

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