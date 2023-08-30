The Moscow Times: решение провести тайные похороны Пригожина принимали администрация президента РФ и спецслужбы

Решение об организации похорон основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина принималось в администрации президента России совместно со спецслужбами. Об этом рассказал журналист The Moscow Times Петр Козлов со ссылкой на двух действующих российских чиновников.

По словам собеседников журналиста, вопрос формата похорон обсуждался на нескольких совещаниях с участием высокопоставленных чиновников из Кремля и офицеров ФСБ. Они утверждают, что в выработке решение участвовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Один из чиновников рассказал, что задача была поставлена так, «чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища».

Другой собеседник журналиста заявил, что руководство страны «не смогло простить» Пригожина. По его словам, «тут даже не вопрос предательства, а вопрос унижения».

«Пригожин со своим запросом на справедливость, резкими и часто правдивыми заявлениями вызвал эмоцию у россиян и стал для них не формальным Героем России, а „народным героем“. А нам нужны герои, ходившие на Москву? Нет», — заявил один из чиновников.

В результате было принято решение, согласно которому похороны основателя ЧВК Вагнера должны пройти с минимальным резонансом в обществе. Источники утверждают, что спецслужбам поставили задачу создать «дымовую завесу», чтобы СМИ и люди не узнали о реальном месте захоронения.

Официально о дате и месте похорон Евгения Пригожин не сообщалось. В первой половине дня 29 августа в Санкт-Петербурге на Северном и Серафимовском кладбищах заметили полицейских и «вагнеровцев». На Северном кладбище похоронили одного из пассажиров разбившегося бизнес-джета, топ-менеджера структур Пригожина . В районе 17 часов пресс-служба Пригожина объявила, что в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с основателем ЧВК Вагнера. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом. После сообщений о похоронах Пригожина периметр кладбища стали охранять сотрудники полиции, военной полиции, кинологи, специалисты по разминированию, в оцеплении заметили людей с антидроновыми ружьями.

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