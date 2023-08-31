«Русский добровольческий корпус» объявил о «максимально успешной атаке» на аэродром в Курской области

«Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области.

«Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту», говорится в распространенном РДК заявлении.

«Максимально успешная атака», сообщили в РДК, была проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.

РДК утверждает, что здание в Курске, куда, по заявлению властей региона попал беспилотник, на самом деле было повреждено российской ПВО, «которая прикрывала самолеты».

Сколько самолетов были повреждены в результате атаки на аэродром, РДК не уточняет, заявляя лишь, что «уничтожены все намеченные цели».

Губернатор Курской области утром 27 августа сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса, в результате которого здание получило повреждения, люди не пострадали.

Через несколько часов после этого источник «РБК-Украина» в СБУ сообщил о налете дронов на аэродром в Курской области. Дроны-камикадзе, заявил он, в ночь на 27 августа «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29». Также, заявил собеседник издания, поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь». Участие «Русского добровольческого корпуса» в атаке на аэродром источник не упоминал.

"Русский добровольческий корпус" и легион «Свобода России» ранее устроили несколько рейдов в Белгородскую и Брянскую области.

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