Прокуратура обжалует решение суда в Екатеринбурге, который прекратил дело о хулиганстве против местного жителя, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z

Генпрокуратура РФ поручила прокурору Свердловской области обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который прекратил уголовное дело о хулиганстве против жителя города Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z.

В Генпрокуратуре заявили, что изучили решение суда и нашли существенные нарушения. По версии ведомства, «совершенное Неустроевым деяние» относится к категории средней тяжести. Дело не может прекращено, так как поступок мужчины является «циничным» и направлен «не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в суде не участвовал потерпевший и его законный законный представитель. Суд также не изучил, возмещен ли причиненный вред и «раскаялся ли подозреваемый в содеянном».

Решение суда раскритиковал накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал его «плевком в лицо» российским военным в Украине и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. По словам депутата, он «никогда не был сторонником внесудебных методов расправы», но у него «чешутся руки против этого мерзавца».

Инцидент произошел 21 апреля около дома на Волгоградской улице. Неустроев, увидев 11-летнего ребенка в шапке с символикой , начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео камеры домофона. Мать ребенка написала заявление в полицию. Она рассказывала, что отец мальчика военный и находится на войне в Украине, а сын сам выбрал носить шапку с буквой Z. Вскоре мужчину задержали бойцы ОМОНа, на него завели уголовное дело о хулиганстве. Силовики опубликовали видео, на котором задержанный приносит извинения мальчику.

9 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве Александра Неустроева. Ему назначили судебный штраф в размере семи тысяч рублей.