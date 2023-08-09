Суд в Екатеринбурге прекратил дело о хулиганстве против местного жителя, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против жителя города Александра Неустроева, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Неустроеву назначили в размере семи тысяч рублей. Жителя Екатеринбурга обвиняли хулиганстве с угрозой применения насилия по мотиву политической ненависти (пункты «а», «б» части 2 статьи 213 УК РФ), пишет «Медиазона» со ссылкой на карточку дела. Решение о прекращении дела приняли еще 9 июня.

Инцидент с участием Неустроева произошел 21 апреля и попал на видео камеры домофона. Мужчина начал кричать и оскорблять 11-летнего мальчика, увидев у него шапку с символикой . Мать ребенка написала заявление в полицию.

24 апреля МВД отчиталось о задержании Неустроева. Силовики опубликовали видео, на котором задержанный приносит извинения мальчику.

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О символике войны

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