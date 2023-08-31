Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке в письме на имя главы британского правительства Риши Сунака. Текст письма опубликован на сайте правительства (.pdf).

«Во всем мире Соединенное Королевство уважают за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине», — заявил Уоллес в своем письме. Он пообещал и после отставки оказывать постоянную поддержку правительству Великобритании.

Риши Сунак в ответном письме Уоллесу (.pdf) сказал, что гордится тем, как Великобритания ответила на полномасштабное вторжение войск России в Украину. Премьер отметил «исключительно важную роль» Уоллеса в поддержке Украины.

«Ваше стратегическое предвидение и ясность были бесценны для страны и безопасности континента. Вы раньше других увидели истинные намерения Владимира Путина в Украине. Ваша решимость доставить Киеву оружие до нападения россиян существенно повлияла на способность украинцев сопротивляться вторжению», — заявил Сунак.

Бен Уоллес занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года. Он сыграл ключевую роль в том, как британские власти отреагировали на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Уоллес — близкий соратник бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, покинувшего пост в сентябре 2022 года.

Великобритания в мае первой среди западных стран поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров. Вооруженные силы Украины неоднократно использовали дальнобойные ракеты при ударах по территориям Украины, захваченных российскими войсками. Так, ракетами Storm Shadow в июне и августе обстреливали Чонгарский мост, соединяющий аннексированные Крым и Херсонскую область.

Читайте также

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

Читайте также

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод