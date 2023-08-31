Россия и КНДР, по данным американской разведки, ведут активные переговоры о поставках оружия для российской армии
Переговоры России и Северной Кореи о поставках оружия для армии РФ «активно продвигаются», несмотря на то, что Пхеньян это отрицает, сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.
В частности, после того, как в июле в КНДР с визитом побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Пхеньян приезжала российская делегация, чтобы обсудить детали сделки.
Помимо этого, по данным американской разведки, между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном идет оживленная переписка с обещаниями «расширить двустороннее сотрудничество», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Если России и КНДР удастся договориться, предупредил Кирби, то армия РФ может получить множество типов боеприпасов из КНДР, чтобы использовать их на Украине, а также сырье для российской оборонной промышленности.
Он призвал КНДР прекратить переговоры и добавил, что США готовы ввести санкции в отношении любых организаций, участвующих в потенциальной сделке.
Кирби также отметил, что сам факт переговоров РФ о поставках оружия с такими странами как Северная Корея и Иран свидетельствует о плачевном положении российских властей. «Честно говоря, это невозможно оценить иначе, кроме как отчаянье слабость», — сказал Кирби.
Американские СМИ со ссылкой на разведку неоднократно писали о закупке северокорейских боеприпасов для российской армии. Официально КНДР это отрицала.
Российские войска в ходе полномасштабного вторжения в Украину используют иранские дроны «Шахед 131/136». Власти Ирана поставку вооружений России во время войны публично отрицали.