В Верховную раду Украины внесли обновленную версию законопроекта о реформе правил мобилизации
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленную версию законопроекта, касающегося мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», — указывается в телеграм-канале ведомства. В Минобороны также уточнили, что комментарии и замечания к законопроекту были учтены Генштабом, правительством и народными депутатами.
Внесенный в Раду документ, среди прочего, предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет. Также этот документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой.
В свою очередь Минобороны опубликовало карточки некоторыми положениями обновленного документа. В частности, этот законопроект устанавливает определенный срок службы во время действия военного положения. Какой именно, не уточняется.
Также предлагается освободить от призыва все группы людей с инвалидностью, а добровольцам предоставить два месяца отсрочки для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Помимо этого, военнослужащим, вернувшимся из плена, предлагается давать 90 дней отпуска.
В то же время украинское издание «Страна» называет одним из главных нововведений то, что ограничения на уклонистов будут накладывать через суд. В первоначальной версии документа их могли директивно вводить центры территориального комплектования (военкоматы).
Законопроект о мобилизации внесли на рассмотрение украинского парламента 25 декабря 2023 года. В январе документ отправили на доработку.