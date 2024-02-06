6 февраля глава Екатерина Мизулина провела в Екатеринбурге встречу со студентами Уральского федерального университета (УрФУ). Мероприятие проходило в формате открытого микрофона. Во время своего выступления, как обратили внимание СМИ, Мизулина пригрозила одному из студентов преследованием за «дискредитацию» армии РФ из-за его слов о солдатах срочной службы. Как пишет «Гроза», это студент Иван Доронин. Судя по трансляции E1.ru, Доронин несколько минут дискутировал с Мизулиной, упрекал ее в разведении цензуры и преследовании блогера . Вместо внятных ответов Мизулина назвала службу в армии долгом каждого гражданина и призвала зал скандировать «Ро-сси-я!». После у Доронина произошел спор еще с одним студентом — в итоге Мизулина заставила молодого человека извиниться, «прежде чем его привлекут к ответственности». «Медуза» публикует с небольшими сокращениями расшифровку и видео беседы, произошедшей в УрФУ.

<…>

Иван Доронин: Вы не отвечаете на мой вопрос.

Екатерина Мизулина: М-м?

Доронин: Я задал вопрос, как долго вы сможете продолжать эту деятельность, потому что…

Мизулина: Всегда. Пока жива.

Доронин: Потому что она является цензурой и запрещена Конституцией Российской Федерации.

Мизулина: Сейчас я тебе дальше поясню. <…> А про цензуру давай с тобой подискутируем. Готов?

Доронин: Давайте.

Мизулина: Где ты видишь цензуру?

Доронин: Когда вы угрожаете блогеру армией…

Мизулина: Не-не-не! Ты читаешь СМИ, пользуешься соцсетями. Где ты цензуру-то увидел?

Доронин: Я не могу прослушать песню «Это пройдет» от «Порнофильмов», она почему-то заблокирована в ВК.

Мизулина: Знать не знаю почему.

Доронин: Боюсь, что вы являетесь…

Мизулина: А ты не бойся. (Смех в зале.)

Доронин: …частью этой системы.

Мизулина: Я могу тебе сказать, что по этому музыкальному коллективу мы никогда никуда не обращались. Дальше поехали по фактам. Какие еще вопросы? Про цензуру? Применительно к «цензуре» в российском сегменте интернета, о которой ты говоришь, в российских средствах массовой информации. И какие еще есть претензии к нам? По фактам, с именами исполнителей, блогеров. Давай!

Доронин: Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина.

Мизулина: Он сам запугался. (Смех и аплодисменты в зале.) Ты знаешь, какая история: мы вообще-то не на Даню Милохина обратили внимание — мы обратили внимание, что министерство обороны недорабатывает. (Смех в зале.) Написали им письмо с вопросом, почему кого-то из ваших сверстников призывают в армию, а кто-то уже попал под мобилизацию, а кто-то имеет какие-то другие права и имеет исключения. А почему?

Доронин: Служил ли товарищ Шаман, мне интересно? (Смех в зале.)

Мизулина: Он, по-моему, не призывного возраста уже. Ты меня не перебивай. Я тебе не договорю мысль по ситуации, да? Значит, мы обратились в министерство обороны, почему разные люди имеют разные права. Этот вопрос был к ним адресован, а не к блогеру. А блогер меня лично очень разочаровал. Почему? Он молодой парень, ну приехал бы он в военкомат — и что? И что бы произошло? Его могли как призвать, так и не призвать. Какие гарантии, что его бы призвали? Никаких. Кроме того, ну отправили бы его послужить где-то в библиотеке, в чем проблема? Ты думаешь, что такого, как он, отправят в танковую роту? Вряд ли. Ну послужил бы, отдал бы долг родине, если он по состоянию здоровья и другим моментам проходит.

Доронин: Он ничего не занимал…

Мизулина: Что?

Доронин: …у родины, чтобы отдавать этот долг. (Гул и крики в зале.)

Мизулина: Это долг каждого гражданина. Это закон. Это закон! Он для всех един. Кроме того, понимаешь, ну пришел бы он в военкомат, не факт, что его бы призвали. А если бы призвали, ну, значит, надо быть порядочным человеком, значит, пошел бы в армию, и, мне кажется, было бы классно, если бы он в армии свои тиктоки снимал, рассказывал всей стране о том, как служба воинская проходит, — и тебе в первую очередь. (Смех и аплодисменты.) Спасибо тебе большое. (Доронин отходит от микрофона.)

Микаэль: Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Микаэль.

Мизулина (начинает снимать кругляшок в телеграм): Кстати, у нас… Прости меня, пожалуйста, я вижу, ты расстроен. Потому что я забываю о том, что мне нужно выкладывать контент, поэтому давайте немного пошумим! Ро-сси-я! Ро-сси-я! (Зал хором пять раз скандирует «Ро-сси-я!») Спасибо.

<…>

Мизулина: Так, ну что, наш герой готов? Привет.

Студент в темной одежде: Здравствуйте. Мне, собственно, мальчика можно обратно? Чтоб поговорить с ним немножко.

Мизулина: А он убежал от нас или здесь?

Студент: А вот он сидит, вот он.

Мизулина: Давай ты тогда к тому микрофону. Будет баттл у нас.

Студент: Можно кого-нибудь умного, кто может микрофон повыше сделать, пожалуйста?

Доронин: Ты его можешь снять, брат.

Мизулина: О, супер.

Студент: Ну, во-первых, насчет долга родине. Что означает, что ты ничего не брал в долг? Твоя страна, твое государство защищает твои границы, защищает твои интересы, твои права. И взамен ты должен лишь выполнять свои обязательства. Один год в армии — это ничтожно по сравнению с тем, что делает государство для тебя. (Аплодисменты.)

Доронин: Все это оплачено налогами, и моя служба для этого совершенно не нужна. А срочники, как оказалось, совершенно бесполезны, и их нужно переучивать.

Студент: Ну, раз они так бесполезны, я думаю, ты будешь полезнее, может, выйдешь, покажешь, как им надо все это делать. Да и с другой стороны, твои налоги — это опять же ничто по сравнению с тем, что тебе дает государство. (Начинается дискуссия, к которой присоединяются другие студенты.) <…>

Мизулина: Спасибо, ребята. <…> Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей армии. (Аплодисменты).

Доронин: Я очень испуган. Я сердечно извиняюсь перед солдатами-срочниками и отрицаю тот факт, что их нужно некоторое время переучивать для того, чтобы они принимали участие в специальной военной операции. (Просит аплодисменты, в ответ тишина.)

«Лучше извинись». Мизулина грозит студенту из-за слов о солдатах Meduza

P. S. Издание «Гроза» поговорило с Иваном Дорониным о произошедшем. Вот что он рассказал о том, как относится к Мизулиной и зачем пошел на встречу с ней.

Я почувствовал, что это что-то неправильное, когда в мой город приезжает такой видный цензурный человек; собирается самодовольно под аплодисменты там что-то говорить — чтобы никто не посмел ей слово сказать против. Но я пришел и сказал против.

Я ее абсолютно не поддерживаю. Я считаю, что за свою деятельность она должна сидеть в тюрьме, потому что она прямо посягает на конституционный строй моей страны.