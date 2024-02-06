«Коммерсант»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта

Президент России Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию РФ в конце февраля или в начале марта, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента.

Собеседники издания отметили, что точная дата не определена, но Путин выступит перед депутатами и сенаторами до президентских выборов, намеченных на 15-17 марта. По словам источников, обсуждается, что выступление пройдет в конце февраля, но дату могут сдвинуть и на начало марта (но до 8 марта).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 2 февраля журналистам, что подготовка послания «ведется», и пообещал «своевременно информировать», когда его огласят.

Предстоящее послание Путина Федеральному собранию, как пишет «Коммерсант», станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты. Итоговое содержания документа пока неизвестно, но, как ожидают собеседники издания, среди тем будут «технологический, научный, военный» суверенитет России, «специальная военная операция» ( ), экономическое развитие РФ, демография и многодетность.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала кандидатами в президенты РФ четырех человек: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ). Как ожидается, ЦИК 7 февраля вынесет решение по кандидатурам Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России») — в подписях в поддержку их выдвижения выявили брак.

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