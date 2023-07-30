Российские телеканалы проигнорировали атаку дронов на Москва-Сити

Российские федеральные телеканалы в утренних выпусках новостей не стали рассказывать об беспилотников, при которой повреждения получили башни Москва-Сити, пишет «Агентство».

Первый канал в двух новостных выпусках в 6 и 10 утра проигнорировал сообщения об атаке, а главной темой стал парад в честь Дня Военно-морского флота РФ в Петербурге с участием президента Владимира Путина.

На телеканале «Россия 1» 10-часовой выпуск новостей (единственный утром) посвятили параду ВМФ в Петербурге и беседе Путина с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка».

НТВ в своем новостном выпуске сообщил о параде в Петербурге, беседе Путина с журналистами, стихийных бедствиях в регионах России и юбилее Ирины Винер.

Атака дронов на Москва-Сити Meduza

В последнюю неделю Москва, по заявлению российских властей, как минимум трижды подвергалась атакам беспилотников: 24 июля (дрон упал у штаб-квартиры хакерской группировки ГРУ Fancy Bear), 28 июля (сбит в Подмосковье) и 30 июля (взрыв в Москва-Сити). После атаки 24 июля, как сообщал The Insider со ссылкой на источники, российским телеканалам запретили освещать эту тему в эфире.

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