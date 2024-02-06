Российские нефтекомпании в январе 2024 года снизили первичную переработку нефти почти на 4% год к году, до 747,9 тысячи тонн в сутки, сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с отраслевой статистикой. По сравнению с декабрем 2023 года переработка сократилась на 1,4%.

Помимо обычной причины — остановки НПЗ на ремонт, на снижение переработки нефти повлияли атаки беспилотников, отмечает издание. Так Туапсинский НПЗ, работа которого останавливалась из-за атаки дронов, переработал в январе на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Переработка для всей «Роснефти» (без учета подконтрольной ей «Башнефти» и 50% в Ярославском НПЗ) сократилась на 10% год к году.

В феврале, пишет «Коммерсант», переработка может сократиться и на Волгоградском НПЗ «Лукойла», который в конце января был атакован беспилотником.

Снижение объема переработки, отмечает издание, связано не только с остановками НПЗ на плановый ремонт и атаками беспилотников, но и с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках договоренностей с Саудовской Аравией об уменьшении добычи нефти.

Ежегодно в марте российские НПЗ начинают плановую ремонтную кампанию, что совпадает с увеличивающимся в этот период года спросом на топливо и, как следствие, ведет к росту цен. В 2024 году, предполагает издание, остановка НПЗ на ремонт может оказаться менее масштабной и продлится дольше из-за того, что санкции усложняют поставку некоторых комплектующих.

Объекты на территории РФ, в том числе НПЗ, неоднократно становились целью атаки беспилотников. Так, напоминает Bloomberg, из-за атаки беспилотников в январе остановил работу терминал компании «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область), перерабатывающий стабильный газовый конденсат в нефтепродукты.

Власти РФ обвиняют в ударах дронами украинскую сторону. Украина официально ответственность за атаки на территории РФ на себя не берет, но источники украинских СМИ называют такие удары операциями спецслужб.