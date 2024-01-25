В Туапсе загорелась нефтебаза. Телеграм-каналы сообщили об атаке беспилотников

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Оперштаб не уточнил, из-за чего произошел пожар. В сообщении говорится, что обстоятельства происшествия уточняются.

Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной пожара могла стать атака беспилотника. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО. «База» пишет, что дрон попал в вакуумную установку на нефтебазе. Mash со ссылкой на местных жителей сообщил о пролете нескольких беспилотников до и после пожара.

Местные власти и Минобороны об атаке беспилотника не сообщали. Глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил, что на территории нефтеперерабатывающего завода горит вакуумная установка. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежании неблагоприятных последствий», — добавил он.