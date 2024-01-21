В порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал «Новатэк». Очевидцы и СМИ сообщают об атаке беспилотников

В порту Усть-Луга в ночь на 21 января загорелся химический терминал компании «Новатэк», сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал, была проведена эвакуация персонала. Также он уточнил, что в в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. О причинах пожара губернатор не сообщил.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что незадолго до начала пожара жители Кингисеппа (около 35 километров от порта) слышали звуки пролетающих беспилотников. О том, что местные жители слышали БПЛА и взрывы, также пишут телеграм-каналы Baza и Shot.

В свою очередь «Фонтанка» утверждает, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, которые летели в сторону Санкт-Петербурга, но потом изменили курс и полетели в сторону Кингисеппского района. Издание также пишет, что терминал «Новатэк» был атакован в районе 3:20. По данным «Фонтанки», в результате удара один из газовых резервуаров взорвался.

В Минобороны об обнаруженных в Ленинградской области беспилотниках не сообщали. При этом ведомство отчиталось о сбитых БПЛА в трех регионах. Так, поздно вечером 20 января один беспилотник был сбит в Орловской области, еще по одному — в Смоленской и Тульской областях. Еще три БПЛА были сбиты в Смоленской области в ночь на 21 января.

Минобороны РФ 18 января сообщило о первом с начала войны сбитом в Ленинградской области БПЛА. Позднее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбах в спецслужбах сообщило, что дроны атаковали нефтебазу. То, что целью атаки был нефтяной терминал, также подтвердил его совладелец Михаил Скигин. По данным ТАСС, обломки беспилотника упали на территории предприятия, не причинив повреждений оборудованию.