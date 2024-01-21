Источники украинских СМИ сообщили, что атака дронов на терминал «Новатэка» в Усть-Луге — операция СБУ
Атака беспилотников на терминал компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области была организована Службой безопасности Украины, сообщают РБК-Украина, «Украинская правда» и «Громадське» со ссылкой на источники.
По словам собеседника «Громадьске», по терминалу был нанесен точный удар, в результате которого начался масштабный пожар. Источник также подчеркнул, что эта атака значительно усложнит логистику топлива для российских военных.
«Терминал „Усть-Луга Ойл“ в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ», — добавил источник РБК-Украина.
Помимо этого, «Украинская правда» и РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах пишут, что в ночь на 21 января беспилотники атаковали завод «Щегловский вал» в Туле и другие, как утверждается, военные объекты в Орловской и Смоленской областях. Источники изданий назвали эти удары «плановой работой» Главного управления разведки Минобороны Украины.
РБК-Украина уточняет, что «Щегловский вал» производит зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Местные власти об атака на завод не сообщали.
В порту Усть-Луга в ночь на 21 января загорелся терминал компании «Новатэк». Российские телеграм-каналы писали, что незадолго до пожара местные жители слышали звук пролетающих беспилотников и взрывы. По данным «Фонтанки», силы ПВО в Ленинградской области засекли два БПЛА.
В Минобороны информацию об атаке беспилотников на Ленинградскую область не комментировали. При этом в ведомстве отчитались о сбитых БПЛА в трех регионах. Так, поздно вечером 20 января три беспилотника российские силы ПВО сбили в Орловской, Смоленской и Тульской областях. Еще три БПЛА сбили в Смоленской области в ночь на 21 января.
Позднее в пресс-службе «Новатэк» РБК заявили, что причиной пожара на терминале в порту Усть-Луга, по предварительным данным, «стало внешнее воздействие». В компании добавили, что технологический процесс на терминале остановлен, также был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.