Война Шестьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

За прошедшие сутки произошло 80 боестолкновений.

Российские войска нанесли три ракетных и четыре авиаудара, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.

Войска РФ пытаются атаковать:

на купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области;

на лиманском направлении в районе Тернова, Ямполевки Донецкой области, а также в районем Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области;

на бахмутском направлении в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на авдеевском направлении в районе Авдеевки, а также Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на марьинском направлении в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на запорожском направлении — в районе Вербового.

Украинские военные «продолжают мероприятия по расширению плацдарма» на херсонском направление. Войска РФ безуспешно пытаются им помешать, несмотря на значительные потери.