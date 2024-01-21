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Война Шестьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 января читайте здесь.

Главные новости

  • В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании «Новатэк». По предварительным данным, пожар начался из-за атаки дронов.
  • Телеграм-каналы сообщили о пожаре на заводе «Щегловский вал» в Туле. Предприятие, в числе прочего, производит ЗРК «Панцирь-С». 

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

За прошедшие сутки произошло 80 боестолкновений.

Российские войска нанесли три ракетных и четыре авиаудара, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.

Войска РФ пытаются атаковать:

  • на купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области;
  • на лиманском направлении в районе Тернова, Ямполевки Донецкой области, а также в районем Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области;
  • на бахмутском направлении в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
  • на авдеевском направлении в районе Авдеевки, а также Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на марьинском направлении в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на запорожском направлении — в районе Вербового.

Украинские военные «продолжают мероприятия по расширению плацдарма» на херсонском направление. Войска РФ безуспешно пытаются им помешать, несмотря на значительные потери.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщил о сбитом над территорией региона дроне. Беспилотник, по словам Богомаза, был уничтожен в Клинцовском районе, где в пятницу из-за атаки дрона горела нефтебаза.

Поздно вечером 20 января российское военное ведомство заявляло о дроне, сбитом над Орловской область.

Также Минобороны РФ в около полуночи и около 01:30 мск опубликовало в телеграм-канале сообщения о сбитых дронах над Смоленской областью.

Также в ночь на 21 января в телеграм-каналах появились сообщения о пожаре в Туле на военному заводе «Щегловский вал». Предприятие, в числе прочего, производит ЗРК «Панцирь-С». 

Официально российские власти сообщения о пожаре на заводе в Туле никак не прокомментировали и причины произошедшего не назвали. Однако Минобороны РФ в ночь на 21 января сообщало о дроне самолетного типа, сбитом над Тульской областью.

19 января в Клинцах Брянской области произошел крупный пожар на нефтебазе. Причиной пожара стал удар беспилотника, заявил глава региона Александр Богомаз. Источники украинских служб заявили, что атака на нефтебазу — операция ГУР Минобороны.

Подробнее о произошедшем

В Брянской области после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза Площадь пожара — тысяча квадратных метров. Украинские издания сообщают, что удар нанесли дроны военной разведки

Подробнее о произошедшем

В Брянской области после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза Площадь пожара — тысяча квадратных метров. Украинские издания сообщают, что удар нанесли дроны военной разведки

В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании «Новатэк». К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, сообщил глава области Александр Дрозденко, добавив, что персонал эвакуирован, пострадавших нет.

В Кингисеппском районе, на территории которого расположен терминал, введен режим повышенной готовности, написал губернатор Ленинградской области в телеграм-канале.

Дрозденко не стал называть никаких причин пожара. Российские и украинские СМИ пишут, что терминал в Усть-Луге был атакован беспилотниками.

Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.