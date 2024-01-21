Война Шестьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 января читайте здесь.
Главные новости
- В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании «Новатэк». По предварительным данным, пожар начался из-за атаки дронов.
- Телеграм-каналы сообщили о пожаре на заводе «Щегловский вал» в Туле. Предприятие, в числе прочего, производит ЗРК «Панцирь-С».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 80 боестолкновений.
Российские войска нанесли три ракетных и четыре авиаудара, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.
Войска РФ пытаются атаковать:
- на купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области;
- на лиманском направлении в районе Тернова, Ямполевки Донецкой области, а также в районем Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области;
- на бахмутском направлении в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на авдеевском направлении в районе Авдеевки, а также Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на марьинском направлении в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на запорожском направлении — в районе Вербового.
Украинские военные «продолжают мероприятия по расширению плацдарма» на херсонском направление. Войска РФ безуспешно пытаются им помешать, несмотря на значительные потери.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщил о сбитом над территорией региона дроне. Беспилотник, по словам Богомаза, был уничтожен в Клинцовском районе, где в пятницу из-за атаки дрона горела нефтебаза.
Поздно вечером 20 января российское военное ведомство заявляло о дроне, сбитом над Орловской область.
Также в ночь на 21 января в телеграм-каналах появились сообщения о пожаре в Туле на военному заводе «Щегловский вал». Предприятие, в числе прочего, производит ЗРК «Панцирь-С».
Официально российские власти сообщения о пожаре на заводе в Туле никак не прокомментировали и причины произошедшего не назвали. Однако Минобороны РФ в ночь на 21 января сообщало о дроне самолетного типа, сбитом над Тульской областью.
В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании «Новатэк». К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, сообщил глава области Александр Дрозденко, добавив, что персонал эвакуирован, пострадавших нет.
В Кингисеппском районе, на территории которого расположен терминал, введен режим повышенной готовности, написал губернатор Ленинградской области в телеграм-канале.
Дрозденко не стал называть никаких причин пожара. Российские и украинские СМИ пишут, что терминал в Усть-Луге был атакован беспилотниками.
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