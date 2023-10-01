В Казахстане «по техническим причинам» отменили два концерта Максима Галкина. Артист говорил, что его выступлениям в этой стране препятствуют на государственном уровне

Выступления шоумена Максима Галкина в Казахстане вновь отменены, пишет «Новая газета Европа». 8 октября артист должен был дать концерт в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане. Однако 30 сентября руководство ЦКЗ объявило, что на площадке 4-10 октября будут проведены технические работы на сетях водопровода и концерт, соответственно, отменяется.

9 октября Галкин должен был выступить во Дворце республики в Алматы. Однако 1 октября он тоже закрылся — из-за аварийного состояния механики сцены, устранение которого, как сообщается в соцсетях концертной площадки, займет две недели.

В конце августа Галкин говорил, что в Казахстане «на государственном уровне» препятствуют его выступлениям в Алматы и Астане. Он рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, однако все время сталкивается с противодействием чиновников.

Максим Галкин в России объявлен «иностранным агентом». С самого начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он последовательно выступает против войны.

В Казахстане ранее также отменяли выступления и артистов из России, которые поддерживают войну — Полины Гагариной и Григория Лепса.