«На данный момент фактически негласный запрет на проведение моих концертов». Максиму Галкину не дали выступить в Казахстане

Шоумен Максим Галкин в своем инстаграме рассказал о том, что власти Казахстана фактически наложили запрет на его выступления в стране.

По словам Галкина, в Казахстане «на государственном уровне» препятствуют его выступлениям в Алматы и Астане. Он рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, однако все время сталкивается с противодействием чиновников.

Какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов. На данный момент фактически негласный запрет на проведение моих концертов.

Максим Галкин в России объявлен «иностранным агентом». С самого начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он последовательно выступает против войны.

В Казахстане также отменяют концерты российских артистов, которые поддерживают войну. Так, в ноябре после недовольства в соцсетях было сорвано выступление Полины Гагариной в Алматы, в июле в городе Конаев после протестов местных жителей не смог выступить Григорий Лепс.