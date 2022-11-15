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Концерт Полины Гагариной в Казахстане отменили, после того как в соцсетях активисты выразили возмущение тем, что в страну приедет певица, которая поддерживает войну. Об этом пишет казахское издание «Арбат.медиа».

Выступление Гагариной в рамках ее тура «Обезоружена» должно было состояться в Алма-Ате 14 февраля. Вскоре после его анонса в соцсетях начали появляться посты с критикой организаторов, которые «приглашают в Казахстан известную Z-артистку».

Официально об отмене концерта пока не сообщалось, однако его анонс пропал с официального сайта Гагариной (копия страницы в кэше), с сайта организатора концерта и с сайтов крупных билетных агентств.

Полина Гагарина публично поддерживает действия России в Украине. 25 февраля она поставила лайк под постом Николая Баскова, в котором он назвал вторжение «миротворческой операцией» и «самозащитой». В середине марта она выступила на концерте в Лужниках, посвященном годовщине аннексии Крыма.

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