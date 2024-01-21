The Telegraph: Украина строит свою «линию Суровикина» для отражения российского наступления

Украина, готовясь к российскому наступлению, начала возводить свою «линию Суровикина», пишет британское издание The Telegraph.

По данным издания, новые укрепления начали появляться на ключевых участках фронта после неудавшегося наступления ВСУ. В частности, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на «всех основных направлениях».

The Telegraph пишет, что после этого строительство укреплений ускорилось в районе Лимана и под Авдеевкой, а также у Купянска. Кроме того, Украина строит укрепления вдоль границ с Россией и Беларусью.

«Новая оборона очень напоминает так называемую „линию Суровикина“ — трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которую Россия успешно использовала для отражения украинского наступления», — говорится в материале.

При это издание отмечает, что Украина не планирует создавать точно такую же оборонительную линию, как у России, поскольку ВСУ намерены вести «активную оборону», то есть удерживать оборонительные рубежи, проводя при этом наступательные операции, направленные на поиск слабых мест в обороне противника.

Издание напоминает, что подобная стратегия применялась и ранее, в частности, так ВСУ удалось освободить значительную часть Харьковской области, проведя успешное контрнаступление осенью 2022 года.

По данным The Telegraph, на данный момент самые мощные укрепления созданы в районе Чернигова, где российская армия вряд ли пойдет в наступление. В то же время оборонительные сооружения на основных участках фронта строятся в отдалении от линии соприкосновения. Например, главная линия обороны в районе Авдеевки расположена примерно в 16 километрах от города.

Также издание пишет, что, по всей видимости, одной из главных целей Украины в 2024 году может стать пополнение своих войск и восстановление сил для нового наступления. В свою очередь аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эдвард Арнольд отметил, что поддержание гибкой линии обороны позволит украинским войскам оттачивать свои навыки и быть готовыми к наступлению, когда появится такая возможность.

В январе издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что российские войска, вероятно, планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года. По версии источников, Россия попытается захватить оставшиеся территории четырех аннексированных регионов Украины. При этом один из собеседников издания не исключили, что российские войска могут попытаться захватить Харьков или даже Киев. В то же время неназванный западный чиновник в разговоре с изданием заявил, что «перспективы оперативного прорыва какой-либо из сторон в 2024 году» невелики. Также он добавил, что стратегия «активной обороны» и удары дальнобойным оружием позволят Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления ВСУ будет больше шансов.

Фотографии украинской «линии Суровикина»

«Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций». Украинские военные укрепляют позиции на границе с Беларусью Шестьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии

Фотографии украинской «линии Суровикина»

«Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций». Украинские военные укрепляют позиции на границе с Беларусью Шестьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии