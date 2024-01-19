FT: Россия планирует широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года

Российские войска, вероятно, планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

По их версии, Россия попытается захватить оставшиеся территории четырех регионов Украины, об аннексии которых объявила в сентябре 2022 года, — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники FT не исключили, что российские войска попытаются захватить Харьков или даже Киев.

Издание указывает, что, по оценке американской разведки, конечная цель президента РФ Владимира Путина в Украине — «завоевать страну и поработить ее народ» — остается неизменной. Об этом говорилось в рассекреченном докладе разведки США, который FT изучило в декабре 2023 года. В документе сказано, что именно по этой причине Россия продолжает наступать на востоке Украины по нескольким направлениям, в том числе вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска.

В своем материале газета Financial Times привела оценку неназванного западного чиновника, который занимается вопросами Украины. Он считает, что «перспективы оперативного прорыва какой-либо из сторон в 2024 году» невелики. По словам западного чиновника, стратегия «активной обороны» — удержание оборонительных рубежей и поиск слабых мест в обороне России, а также удары дальнобойным оружием — позволят Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления ВСУ будет больше шансов.

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