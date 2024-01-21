В Донецке под обстрел попал рынок. Погибли по меньшей мере 25 человек. Главное об ударе СМИ называют атаку «самой кровопролитной» для Донецка за все 10 лет войны

Военнослужащие ВС РФ и тела погибших на месте обстрела в Кировском районе Донецка 21 января Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

О массированном обстреле Донецка власти самопровозглашенной ДНР сообщили утром 21 января. Мэр аннексированного города Алексей Кулемзин призвал жителей Кировского района, в котором находится пострадавший рынок «Меркурий», не покидать укрытий примерно в 10:20 по московскому времени.

Спустя менее чем 15 минут Кулемзин сообщил о том, что в результате обстрела Кировского районе есть пострадавшие, а еще через полчаса — что снаряды, запущенные ВСУ, «упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины». Тогда же мэр аннексированного Донецка заявил о первых погибших.

В следующие несколько часов Кулемзин и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщали об увеличении числа погибших в результате удара. Сначала стало известно о восьми жертвах обстрела, затем — о 12, 13, 18 и, наконец, 25. Судя по сообщениям телеграм-канала «Война Глазами Журналиста», не все 25 погибших находились в момент удара на рынке. Как минимум один мужчина погиб в результате «прилета» в двор многоэтажного жилого дома в том же Кировском районе.

Еще не менее 20 человек получили ранения, включая двух детей, которые, по данным Пушилина, находятся в состоянии средней тяжести. Есть и тяжелораненые, «у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей». «Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — уточнил Пушилин.

По информации главы самопровозглашенной ДНР, по кварталу, где расположен рынок, был нанесен «комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров с Кураховского и Красногоровского направлений». В Вооруженных силах Украины (ВСУ), которых Пушилин и Кулемзин обвинили в преднамеренном обстреле гражданской инфраструктуры, эту информацию пока никак не комментировали. Как отмечает издание «Важные истории», удаленность от донецкого рынка позиций ВСУ, расположенных в подконтрольных Украине городах Красногоровке и Курахово, «соответствует дальности применения ствольной артиллерии».

Муж женщины, погибшей в результате обстрела рынка «Меркурий», рядом с ее телом Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Обстрел Донецка прокомментировали в министерстве иностранных дел РФ. Ведомство назвало удар «варварским террористическим актом против мирного населения России», который спровоцировало «стремление Запада нанести РФ „стратегическое поражение“ руками украинских марионеток». В МИД призвали «международные структуры и правительства осудить удар», а также осудили власти Украины за «отсутствие политической воли к миру и урегулированию дипломатическими методами». По версии ведомства, это делает очевидной «необходимость достижения всех целей ».

Удар по Донецку станет одной из тем заседания Совета Безопасности ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января, сообщили в постпредстве РФ.

Рынок «Меркурий», по которому пришелся удар, судя по отзывам на сервисе «Яндекс.Карты», популярен среди местных жителей, которые, как правило, хвалят торговый объект за доступные цены на продукты питания и одежду.

«Важные истории» отмечают, что атака 21 января, вероятно, стала самой кровопролитной для Донецка за все десять лет войны с 2014 года. Из сравнимых по числу жертв среди гражданского населения обстрелов издание приводит ракетный удар 14 марта 2022 года. По центру Донецка тогда попала ракета «Точка-У», стороны обвиняли в ее запуске друг друга. По версии самопровозглашенной ДНР, в результате той атаки погиб 21 человек. ООН зафиксировала гибель 15 жителей.

«Медуза»