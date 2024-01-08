Белгород с конца декабря регулярно подвергается обстрелам. Главное о том, что происходило в городе за эти дни Власти предложили эвакуировать жителей

Автомобиль в Белгороде, сгоревший в результате обстрела. 5 января 2024 года Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгород полторы недели постоянно подвергается обстрелам. 2 января, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, при обстреле из РСЗО «Ольха» погиб один человек, еще 11 получили ранения. Еще два человека были ранены при атаке 4 января. На следующий день в городе также объявляли угрозу ракетных ударов. 6 января и 7 января под обстрел попал Белгородский район. Мэр города Валентин Демидов 4 января сообщал, что повреждения к тому моменту в общей сложности получили 573 квартиры и 64 частных дома; по состоянию на 6 января также были повреждены 519 автомобилей. Власти пообещали отремонтировать все фасадные части домов до 22 января, а восстановительные работы внутри помещений завершить до 2 февраля.

В Белгороде несколько дней не работали крупные торговые центры. Сначала предполагалось, что центры «РИО», «Сити молл Белгородский» и «Мега гринн» будут закрыты 3 и 4 января, затем это срок продлили еще на один день, с 6 января ТЦ возобновили работу. Также в городе отменили праздничные рождественские богослужения, которые должны были проходить в ночь на 7 января. С 6 января на нескольких площадках города были организованы курсы экстренной доврачебной помощи.

Власти предложили всем желающим эвакуироваться из города. Вячеслав Гладков 5 января заявил, что всем, кто хочет уехать, нужно позвонить в приемную мэра или губернатора или по телефону 112, и чиновники окажут им помощь в выезде в соседние города региона, где люди смогут находиться «в достаточно комфортных условиях в теплых номерах». Он пообещал, что если желающих будет слишком много, то власти будут договариваться о размещении с другими регионами. Утром 8 января Гладков сообщил, что предложением об эвакуации воспользовались около 300 человек — их направили в пункты временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.

В школах города продлили до 19 января новогодние каникулы. Детские сады до этой даты будут работать в режиме дежурных групп, а учреждения дополнительного образования — в дистанционном режиме. Также, после соответствующей рекомендации властей, в удаленный формат сдачу сессий перевели основные вузы и техникумы города. Каникулы могут быть продлены еще — Гладков заявил, что решение «в зависимости от оперативной ситуации» будет принято 16 января. Также власти предложили направить в лагеря отдыха в других регионах детей, которые останутся дома одни из-за продленных каникул, когда родители выйдут на работу. 8 января Гладков сообщил, что за сутки были получены 1300 соответствующих заявок. Детей будут направлять в Воронежскую, Тамбовскую, Калужскую и Ярославскую области.

30 декабря Белгород подвергся самому сильному обстрелу за все время войны России с Украиной. В результате атаки погибли 25 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести. Неофициально в Украине назвали удар ответом на массированные обстрелы украинских городов, произошедшие за день до этого. Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что обстрел Белгорода — «это, безусловно, террористический акт», и пригрозил наращивать удары по Украине.